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IA

Google abre al público su detector de contenido generado con IA

La compañía lanzó un sitio que permite verificar si una imagen, un video o un audio fueron creados con inteligencia artificial. Ya recibe un millón de consultas diarias y varios gigantes tecnológicos adoptaron su tecnología.

Por WebMaster 1 min de lectura102 visualizaciones
Foto: Zulfugar Karimov / Pexels
Foto: Zulfugar Karimov / Pexels

Google puso a disposición de cualquier usuario un sitio web que permite comprobar si una imagen, un video o un archivo de audio fueron generados con inteligencia artificial. La herramienta había sido habilitada el año pasado para periodistas, profesionales de medios e investigadores durante el evento Google I/O, y ahora el acceso es abierto para todo el público.

El sistema se apoya en SynthID, la tecnología que la empresa presentó en 2023 para marcar y detectar contenido creado por IA. Los modelos Nano Banana, Veo y Lyria, además de herramientas con capacidad de generación como Gemini, Flow, ProducerAI y Vids, utilizan SynthID para aplicar una marca de agua a todo el material que producen.

Formatos y respaldo de otras empresas

El sitio admite una amplia variedad de archivos:

  • Imágenes: JPG, JPEG, PNG, BMP, WEBP, AVIF, HEIC, HEIF, TIFF, TIF y GIF.
  • Videos: MP4, MOV y WEBM.
  • Audio: WAV, MP3, OGG, FLAC, AAC y M4A.

Además de Google, OpenAI, Nvidia y Kakao también respaldan SynthID, y OpenAI mantiene su propio sitio para verificar contenido. Según se indicó, Apple sumaría su apoyo próximamente.

Integración y límites de la herramienta

La verificación de SynthID ya está incorporada en la aplicación Gemini y en el navegador Chrome. La compañía informó que actualmente se realizan un millón de solicitudes diarias para verificar contenido.

Microsoft y Meta cuentan con sus propios estándares para marcar y verificar material generado por IA. Sin embargo, estas herramientas no son infalibles y a menudo no logran identificar contenido creado por los modelos de sus propios desarrolladores.

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