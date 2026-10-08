Doble alerta en Corrientes: tormentas fuertes y ráfagas de más de 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes está bajo doble alerta por tormentas y lluvias, con un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas.

Alerta amarilla para este miércoles

Para este miércoles rige una alerta amarilla y se espera que las lluvias y tormentas comiencen hacia la noche. El organismo anticipó tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos

Ocasional caída de granizo

Actividad eléctrica frecuente

Ráfagas intensas

Se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.

Alerta naranja para el jueves

La situación se intensificará durante la mañana del jueves, cuando comenzará a regir una alerta naranja. Para esa jornada se prevén lluvias y tormentas durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 100%.

El SMN advirtió que podrían registrarse tormentas fuertes y localmente severas, con abundantes lluvias en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada estarán entre 40 y 100 milímetros, con los mayores registros previstos sobre la provincia de Corrientes y la posibilidad de que sean superados de manera puntual.

¿Hasta cuándo seguirá la lluvia?

Las condiciones inestables continuarán durante el viernes, jornada para la que también se esperan lluvias con un marcado descenso térmico. La máxima será de 21°C y una mínima de 16°C, con lluvias y tormentas durante la jornada.

El tiempo empezará a mejorar hacia el sábado, donde el cielo estará parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas.