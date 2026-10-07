Caillava declaró en el juicio por Loan y apuntó al comisario Maciel

María Victoria Caillava, una de las siete acusadas por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en la reanudación del juicio después de dos semanas sin audiencias. Fue la cuarta imputada en hablar: antes lo habían hecho Laudelina Peña, Antonio Benítez y el excomisario Walter Maciel.

"Nunca tuvimos a Loan en nuestros vehículos", afirmó Caillava ante los jueces. También apuntó contra Maciel, quien encabezó la búsqueda en las primeras horas y hoy está imputado: "Algo pasó en esa comisaría con nuestros vehículos".

Para la jornada también fueron convocados tres integrantes de la Policía Federal Argentina: José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw.

La versión de Caillava sobre el día del almuerzo

Caillava relató que el 12 de junio de 2024 recibió un mensaje de Laudelina Peña para asistir al almuerzo del día siguiente en la casa de Catalina Peña, abuela de Loan. Dijo que salió alrededor de las 11.30 con su esposo, Carlos Pérez, y que llegaron a las 12.10 al paraje Algarrobal, donde ya estaban Laudelina, Macarena Peña, Camila Núñez y José Peña con el niño.

Describió a Loan con "su remerita negra que decía Messi en rosado, un pantaloncito y una gorrita celeste con una tirita roja". Sostuvo que después de comer "en un momento desaparecieron todos" y que no vio a ninguna persona alcoholizada, en respuesta a las versiones que indican que el padre del niño habría estado borracho.

Según su relato, ella y Pérez se fueron del almuerzo para ver el partido de River Plate contra Deportivo Riestra. Contó que escuchó el teléfono de Laudelina y que la tía de Loan les comentó que era Antonio Benítez, que preguntaba si el nene ya había vuelto del naranjal. "Nosotros desconocíamos que ellos estaban en un naranjal a 600 metros", dijo.

Sobre la desaparición, opinó: "Es obvio que un niño se puede desorientar y extraviar, tenía 5 años". Aseguró que salieron despacio en la camioneta, que no pararon en ningún momento y que le pidió a la jueza Cristina Pozzer Penzo, cuando estuvo detenida en Salta, que hiciera un seguimiento de su celular.

La búsqueda, el hospital y el viaje a Resistencia

Caillava declaró que cerca de las 15 recibió un llamado de Catalina Peña, que le dijo "no aparece el muchachito" y le preguntó si no lo habían visto en el camino. Dijo que se comunicó con Laudelina, que le confirmó que el nene seguía desaparecido, y que le avisó que iba a llamar a la Policía.

Apuntó contra la demora de las autoridades: "Eran las 16.40 y la Policía no había llegado todavía". Según su versión, los efectivos ingresaron alrededor de las 17.20 y fue entonces cuando su marido se acercó al comisario Maciel.

Sobre su visita al hospital local esa noche, explicó que tomó frío, comenzó a toser y a las 22.30 le pidió a su marido ir a la guardia a inyectarse algo. En cuanto al viaje al día siguiente en el Ford Ka, en el que luego se detectaron rastros odorológicos de Loan, dijo que tenía un turno médico en Corrientes capital y que de paso fueron a buscar a la hija de su marido a Resistencia. "Salimos por la rotonda de 9 de Julio, jamás paramos ni nos desviamos", declaró.

Las pericias en los vehículos y la hipótesis del narcotráfico

A comienzos de agosto, el perito en odorología Mario Rosillo declaró ante el mismo tribunal durante más de cuatro horas sobre los rastros de Loan detectados en los vehículos de Pérez y Caillava. El especialista detalló que los perros marcaron positivo en muestras tomadas de la Ranger, con la que el matrimonio asistió al almuerzo, y del Ford Ka, que usaron para viajar a Chaco al día siguiente.

Caillava sostuvo que antes de ser imputada tuvo miedo por las acusaciones de vecinos de 9 de Julio que ya los señalaban como implicados. Dijo que colaboraba con la Policía en casos de venta de droga en la localidad y que temió que les plantaran pruebas. "Yo veía a niños de 11 años consumiendo drogas en mi pueblo. He tratado el tema con distintos intendentes y comisarios, nadie hizo nada", afirmó.

Según su relato, por ese motivo decidieron con su marido comunicarse con Maciel para poner los vehículos en custodia. "Tuve miedo, por eso le dije a mi esposo que le hable al comisario. Yo cometí el grave error, pensando que iban a estar bien cuidados en la comisaría y no fue así", declaró. También dijo que Pérez pidió que allanen su casa y que no es verdad lo que manifestó Maciel de que el auto quedó en custodia gracias a él.