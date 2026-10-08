Denuncian estafas millonarias en eventos y buscan a la organizadora

Una mujer que durante años organizó eventos sociales en Misiones y Corrientes está desaparecida después de que al menos una veintena de personas la denunciara por presuntas estafas por decenas de millones de pesos. La empresa era conocida como Servicios Male o Malena, y su dueña, de apellido Sánchez, dejó de responder llamados y mensajes, según relataron los damnificados.

Denuncias y montos

Las primeras presentaciones en sedes policiales comenzaron a fines de septiembre y se viralizaron rápido. La mayoría de los afectados está en Misiones, aunque también hay casos en Corrientes. Los clientes pagaban por adelantado cerca del 80% del servicio y luego perdían contacto con la organizadora.

Natalia Lucero, de Ituzaingó, Corrientes, pagó poco más de $4,5 millones por el cumpleaños de 15 de su hija.

Otra mujer abonó más de $9 millones por la fiesta de su hija y el evento está por realizarse.

Los contratos se firmaban ante escribana pública en Posadas, según contó Lucero.

«Nos hizo firmar un contrato ante una escribana pública, allá en la ciudad de Posadas. Tenemos todos los papeles, le pagamos y de golpe dejó de contestarnos los mensajes», declaró Lucero. La mujer agregó que localizaron el domicilio de Sánchez y que la familia les dijo que no sabían nada de ella desde hacía varios días.

Proveedores también afectados

La presunta estafa no alcanzó solo a quienes contrataron las fiestas. Pasteleros, fotógrafos y dueños de salones también resultaron sorprendidos porque la organizadora comprometía recintos con cuyos propietarios nunca había hablado. Algunos dueños de salones ni siquiera la conocían.

La última vez que la vieron fue cuando un grupo de padres la citó en una dirección y la confrontó con las dueñas de uno de los salones, con quienes nunca había pactado el lugar. Los damnificados comenzaron a autoconvocarse y evalúan realizar una protesta.

Efectivos de la División Ciber Crimen de la Policía de Misiones y la Justicia investigan el caso.