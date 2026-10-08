El Parque Provincial Moconá sigue cerrado por la crecida del arroyo Yabotí

El Parque Provincial Moconá continúa cerrado al público por la crecida del arroyo Yabotí, informaron desde el área responsable del atractivo turístico. La medida se mantiene mientras el curso de agua siga en las condiciones actuales, que impiden el desarrollo normal de las actividades dentro del parque.

Qué implica el cierre

El cierre afecta el acceso al sector donde está el principal atractivo del lugar. Por eso, quienes tengan previsto visitar el Moconá deben verificar la situación antes de emprender el viaje.

El parque permanece cerrado por la crecida del arroyo Yabotí.

La restricción alcanza el acceso al principal atractivo del lugar.

Recomiendan consultar el estado del parque antes de viajar.

Cuándo reabriría

Desde el parque indicaron que comunicarán oportunamente cuando las condiciones permitan habilitar nuevamente el ingreso. Hasta entonces, el cierre sigue vigente.