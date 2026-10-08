Estudiantes ocuparon la Secretaría de Educación y el Gobierno denunciará

Un grupo de más de cien estudiantes universitarios ingresó por la fuerza a la sede de la Secretaría de Educación, en el Palacio Sarmiento, y mantuvo una permanencia en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida comenzó con una sentada previa al salto de los molinetes.

La acción ocurrió un día después de que el juez Cormick ordenara la ejecución de la norma tras los recursos presentados por la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional, fallo que el Gobierno anticipó que apelará.

Evacuación y denuncia

El Ministerio de Capital Humano informó la evacuación del inmueble en un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal, y confirmó la presentación de una denuncia judicial.

La cartera adelantó que buscará investigar lo ocurrido, evaluar los daños materiales y deslindar responsabilidades sobre el patrimonio público. En un comunicado sostuvo que "el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo" y condenó las manifestaciones que apelen a la intimidación o la afectación de edificios públicos.

Los reclamos y la reunión

El petitorio estudiantil incluyó:

Incrementos en las Becas Progresar.

Aplicación efectiva del boleto educativo.

Partidas para comedores y residencias.

Políticas integrales de salud mental.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, mantuvo una reunión breve con una comitiva que se interrumpió bruscamente por una llamada del Poder Ejecutivo. En el hall, las manifestantes remarcaron que "nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde".

Las representantes estudiantiles explicaron que se trataba de "una sentada pacífica" encabezada por manifestantes de diversas facultades, con la exigencia de coordinar una agenda formal de trabajo. La acción buscó intensificar el plan de lucha de cara a la quinta Marcha Federal Universitaria, pautada para el 15 de octubre, que confluirá frente al Congreso con movilizaciones vinculadas a la Ley de Tierras y a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Repercusiones

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, desaprobó la irrupción y la calificó de no "democrática". Afirmó que no apoyará "esto ni ningún acto de violencia o escrache". En diálogo con A24, cuestionó la estrategia del Poder Ejecutivo al considerar que "la apelación es una medida que tiene el Gobierno para seguir dilatando el cumplimiento de la ley", y señaló la falta de acatamiento a los fallos judiciales y a las cautelares ratificadas por la Corte Suprema.