Alumnos de 1º grado del IVO recorrieron los sitios históricos de Virasoro

Los alumnos de 1º grado del Instituto Virasoro (IVO) participaron de un recorrido guiado por distintos lugares históricos de la ciudad. La actividad incluyó visitas a la Plaza Libertad, la Casa de la Cultura, la Estación del Ferrocarril y el museo local.

Los lugares del recorrido

Plaza Libertad

Casa de la Cultura

Estación del Ferrocarril

Museo

La propuesta apuntó a que los más chicos tomen contacto con la historia y el patrimonio de Virasoro. Según los organizadores, el objetivo es que los estudiantes conozcan sus raíces y aprendan a valorar los espacios que forman parte de la identidad de la ciudad.

Una experiencia para los más chicos

La recorrida se enmarca en las actividades escolares del IVO y busca que los alumnos incorporen, desde temprano, el cuidado de los lugares históricos. Conocer la historia local desde los primeros años de escuela es, para la institución, una forma de aprender a querer y preservar la ciudad.