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Educacion

El ISIV presentó los proyectos de su Expo Innova 2026

Estudiantes del instituto mostraron trabajos e ideas desarrollados durante su formación en una jornada abierta a la comunidad educativa.

Por WebMaster 1 min de lectura204 visualizaciones
El ISIV presentó los proyectos de su Expo Innova 2026

Una muestra de proyectos estudiantiles

El ISIV realizó una nueva edición de su Expo Innova 2026, un encuentro en el que los estudiantes exhibieron proyectos, ideas y propuestas elaborados a lo largo de su formación académica.

La actividad reunió producciones de distintos cursos y niveles, pensadas como cierre e integración de contenidos trabajados durante el ciclo lectivo.

Un espacio pensado para la innovación

Según los organizadores, la propuesta busca fomentar la creatividad y la innovación entre los alumnos, ofreciendo un ámbito para exponer de manera pública el trabajo realizado en clase.

  • Presentación de proyectos desarrollados por los estudiantes
  • Participación de la comunidad educativa del instituto
  • Espacio orientado a estimular el aprendizaje práctico

La institución remarcó su intención de seguir sosteniendo este tipo de instancias vinculadas a la formación y al desarrollo de talento joven.

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