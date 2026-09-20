El ISIV presentó los proyectos de su Expo Innova 2026
Estudiantes del instituto mostraron trabajos e ideas desarrollados durante su formación en una jornada abierta a la comunidad educativa.
Una muestra de proyectos estudiantiles
El ISIV realizó una nueva edición de su Expo Innova 2026, un encuentro en el que los estudiantes exhibieron proyectos, ideas y propuestas elaborados a lo largo de su formación académica.
La actividad reunió producciones de distintos cursos y niveles, pensadas como cierre e integración de contenidos trabajados durante el ciclo lectivo.
Un espacio pensado para la innovación
Según los organizadores, la propuesta busca fomentar la creatividad y la innovación entre los alumnos, ofreciendo un ámbito para exponer de manera pública el trabajo realizado en clase.
- Presentación de proyectos desarrollados por los estudiantes
- Participación de la comunidad educativa del instituto
- Espacio orientado a estimular el aprendizaje práctico
La institución remarcó su intención de seguir sosteniendo este tipo de instancias vinculadas a la formación y al desarrollo de talento joven.
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