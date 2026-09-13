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Educacion

Santo Tomé celebró la graduación de nuevos profesionales de la salud

La Fundación Barceló realizó su Colación de Grados en la ciudad, con egresados de Medicina, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición y Enfermería que llegaron desde distintos puntos del país para formarse.

Por WebMaster 1 min de lectura301 visualizaciones
Santo Tomé celebró la graduación de nuevos profesionales de la salud

Un acto que reúne a estudiantes de distintas provincias

Santo Tomé fue sede de la Colación de Grados de la Fundación Barceló, donde se entregaron los títulos a un nuevo grupo de profesionales de la salud.

La ceremonia reunió a jóvenes que eligieron la ciudad para cursar sus estudios universitarios, muchos de ellos provenientes de otras localidades y provincias.

Carreras y perspectivas de los graduados

Los títulos entregados corresponden a cuatro carreras del área de la salud:

  • Medicina
  • Kinesiología y Fisiatría
  • Nutrición
  • Enfermería

Se trata de profesionales que completaron varios años de formación académica y que, a partir de ahora, comienzan su ejercicio laboral en el sistema de salud.

La actividad se enmarca en el crecimiento que la oferta educativa universitaria tuvo en Santo Tomé en los últimos años, un proceso que posicionó a la ciudad como destino de estudio para jóvenes de otras regiones.

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