Messi recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA antes de su despedida

Lionel Messi recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, la máxima distinción honorífica de la institución. El reconocimiento fue aprobado por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA y se entregó horas antes de que el capitán dispute su último partido con la Selección argentina, ante Benín, en el estadio Monumental.

El acto y las palabras de Messi

Durante la ceremonia, Messi agradeció la distinción: "Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico". También se refirió a la jornada que se avecinaba: "Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo".

"Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial", agregó.

Los fundamentos de la UBA

En la resolución, la casa de estudios destacó la trayectoria del capitán como ejemplo de "excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético" y remarcó su compromiso con la representación nacional. La UBA puso énfasis en los títulos obtenidos con la Selección:

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

Copa América 2024

Subcampeonato en el Mundial 2026

El rector Ricardo Gelpi afirmó que la distinción busca reconocer "a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional". El vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que el homenaje "trasciende su carrera futbolística" y que se trata de "un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina".

La universidad explicó que este tipo de distinciones forma parte de una tradición internacional de casas de altos estudios que utilizan sus máximos títulos honoríficos para destacar a figuras cuya trayectoria e influencia exceden sus disciplinas.