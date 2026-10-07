Julián Álvarez evalúa cambiar de agente tras un verano tenso

Julián Álvarez analiza un cambio en la gestión de su carrera. Según lo publicado por el diario español As, el delantero argentino del Atlético de Madrid se habría convertido en un jugador libre en lo que respecta a la administración de sus asuntos, después de empezar a plantearse la separación de su agente Fernando Hidalgo, quien lo representó durante casi una década.

Desde el cierre del mercado de fichajes, el entorno del jugador se movió para buscar la agencia que se encargará de su futuro. Su padre, Gustavo Álvarez, asumió un papel central en la elección del nuevo representante.

La agencia que suena

De acuerdo con la información del medio español, una agencia argentina vinculada al exjugador Javier Pastore encabeza la carrera por quedarse con la representación de Álvarez. Las negociaciones habrían alcanzado etapas avanzadas y solo restaría la firma definitiva.

El verano del Atlético de Madrid estuvo marcado por el futuro de Álvarez, después de que su nombre circulara en medio de ofertas y versiones contradictorias. Finalmente, el jugador permaneció en el club, pese a que también se lo vinculó con el Barcelona.

En el club existía la convicción de que el propio futbolista no era responsable de esa crisis. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, dijo a fines de agosto que Álvarez fue objeto de intentos de desinformación y aseguró que lo conoce desde hace años y lo valora en lo personal y en lo profesional.

Contrato y presente

Álvarez tiene contrato con el Atlético hasta 2030. La salida de Hidalgo de la gestión de sus asuntos, o una reorganización de su rol, podría contribuir a distender la relación entre el jugador y el club tras un verano de tensión.

En lo deportivo, el delantero necesita recuperar la confianza de la afición después de un inicio de temporada que no fue el ideal y volver a su nivel en la cancha.

Por ahora, Álvarez prefiere mantenerse al margen del ruido y concentrarse con la selección de Argentina, que se prepara para enfrentar a Benín en un partido especial por la despedida de Lionel Messi. Se espera que regrese a Madrid a fines de semana, cuando deberá definir al agente que dirigirá la próxima etapa de su carrera.