Messi se despidió de la Selección con asistencia y gol ante Benín

Lionel Messi jugó su último partido con la Selección Argentina y lo hizo con una victoria: el equipo venció 3-0 a Benín en el estadio Monumental, en una noche cargada de emoción.

Un cierre con protagonismo

Messi fue protagonista del encuentro: dio una asistencia y marcó el último gol de su carrera internacional. El capitán se retiró de la Selección con una actuación decisiva en el resultado.

El Monumental estuvo desbordado de emoción durante la despedida del jugador más importante de la historia del fútbol argentino.

El partido

Argentina 3 - Benín 0

Messi participó en dos de los tres goles: una asistencia y el tanto final

El encuentro se jugó en el estadio Monumental

Con este resultado, el seleccionado cerró la noche con una victoria y la despedida de su capitán.