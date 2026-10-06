Messi se despidió de la Selección con asistencia y gol ante Benín
Argentina venció 3-0 en el Monumental en la última función de Lionel Messi con la camiseta nacional. El capitán dio una asistencia y marcó el tercer gol, en una noche cargada de emoción.
Lionel Messi jugó su último partido con la Selección Argentina y lo hizo con una victoria: el equipo venció 3-0 a Benín en el estadio Monumental, en una noche cargada de emoción.
Un cierre con protagonismo
Messi fue protagonista del encuentro: dio una asistencia y marcó el último gol de su carrera internacional. El capitán se retiró de la Selección con una actuación decisiva en el resultado.
El Monumental estuvo desbordado de emoción durante la despedida del jugador más importante de la historia del fútbol argentino.
El partido
- Argentina 3 - Benín 0
- Messi participó en dos de los tres goles: una asistencia y el tanto final
- El encuentro se jugó en el estadio Monumental
Con este resultado, el seleccionado cerró la noche con una victoria y la despedida de su capitán.
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