Misiones baja Ingresos Brutos al 3,5% para profesionales matriculados

El Gobierno de Misiones oficializó la reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales matriculados. La medida quedó establecida mediante la Resolución N.º 1009 del Ministerio de Hacienda y comenzará a regir con el anticipo correspondiente a octubre de 2026.

La nueva disposición fija una alícuota del 3,5%, frente al 5% que se aplicaba como referencia, lo que representa una reducción de 1,5 puntos porcentuales. El beneficio dejará de instrumentarse mediante una bonificación y quedará incorporado directamente a la alícuota del impuesto para las personas humanas que desarrollen las actividades alcanzadas.

Actividades comprendidas

La medida abarca a un amplio conjunto de profesionales matriculados y trabajadores especializados:

Servicios jurídicos, notariales y de ciencias económicas.

Médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos y fonoaudiólogos.

Arquitectos, ingenieros, agrimensores, agrónomos y profesionales forestales.

Veterinarios y especialistas en criminalística, turismo, genética, instrumentación quirúrgica y trabajo social, entre otras actividades contempladas por la normativa provincial.

Agenda fiscal abierta

Desde el Gobierno provincial señalaron que la modificación forma parte de una agenda de alivio fiscal y de acompañamiento a la actividad profesional, desarrollada a partir del trabajo conjunto con los colegios y consejos que representan a las distintas disciplinas. La reducción fue uno de los temas trabajados junto con las entidades nucleadas en la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi).

La agenda continuará con nuevos encuentros para analizar otros aspectos del régimen tributario que afectan al sector. Está prevista una nueva instancia de diálogo para noviembre, en la que se abordará principalmente el sistema de retenciones y percepciones y su incidencia en la acumulación de saldos a favor de los contribuyentes profesionales.

También se analizará la situación de quienes trabajan dentro del Estado sin estar matriculados, las alternativas para los colegios profesionales que no cuentan con sede propia y la actualización de normas que regulan las actividades alcanzadas. Luego de esa instancia, la Provincia y las entidades profesionales prevén avanzar con mesas sectoriales específicas para atender las particularidades de áreas como salud, ingeniería y arquitectura, entre otras.