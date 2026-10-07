Casi paga una deuda de $40 con un boleto premiado de $50.000

John Hamilton Jr., veterano de la Fuerza Aérea y residente de Cumberland, Maryland, compró el 3 de julio un boleto raspadito de $50 en una tienda Sheetz de Cresaptown. No lo rascó: lo dobló, lo guardó en el bolsillo trasero del pantalón y se olvidó de que lo tenía.

Al día siguiente se encontró con un amigo al que le debía $40 y decidió entregarle el boleto de $50 para saldar la deuda. Cuando estaba a punto de hacerlo, su esposa intervino y le pidió que no lo entregara.

El hallazgo

Hamilton volvió al auto, empezó a rascar el boleto y vio que algunas de las primeras líneas ya mostraban premios. Intrigado, regresó a la tienda para comprobarlo. La cajera lo escaneó y confirmó lo que ninguno de los dos esperaba: había ganado $50.000.

Cobró el premio el 21 de julio en la sede de la Lotería de Maryland, en Baltimore. Según contó, una de las primeras personas a las que llamó fue su esposa, consciente de que, sin su intervención, el boleto ganador podría haber terminado en manos de otra persona.

Los planes

Llevar a sus tres hijos menores a un crucero de Disney.

Usar parte del premio para adelantar el pago de su hipoteca.

Una deuda de $40 estuvo a punto de costarle un premio de $50.000.