Corrientes monitorea el río Uruguay y prevé alerta para mediados de octubre

La provincia de Corrientes mantiene un monitoreo constante sobre la evolución de los ríos Paraná y Uruguay ante la perspectiva de un aumento de sus caudales, al que se suman las lluvias que se espera que se intensifiquen desde la segunda quincena de octubre, sobre todo en las cuencas altas.

El río Uruguay, el frente más crítico

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovison, señaló que se están monitoreando las zonas costeras, en especial del sureste correntino, que podrían alcanzar los niveles de alerta esta semana. El río Uruguay es el más crecido y hay localidades que podrían llegar a los niveles de alerta debido a las lluvias en la zona norte, que bajan por el caudal.

Santo Tomé, Garruchos, Paso de los Libres y quizás Monte Caseros podrían tener desbordes en sus costas.

Durante el fin de semana llovieron 70 milímetros en el norte de Corrientes y 140 en el centro y sur provincial.

Santa Rosa, Tabay y Mercedes fueron algunas de las zonas más afectadas por las precipitaciones, aunque no se registraron inconvenientes en todo el territorio.

El Paraná, con una crecida menos significativa

En el caso del río Paraná, Lovison aclaró que la crecida no es muy significativa e incluso el nivel descendió a alrededor de 4,20 metros, aunque esta semana podría empezar a tener un crecimiento sostenido. No descartó que llegue a los seis metros entre los días 13 y 14 de octubre, alcanzando los niveles de alerta, en parte por las precipitaciones previstas para estos días.

El investigador del INTA Ditmar Kurtz explicó que los modelos hidrológicos anticipan un nuevo incremento del nivel del Paraná durante la primera quincena de octubre. En los últimos días de septiembre, el río mostró un descenso en algunos puntos de Corrientes: en la capital provincial, el puerto registraba 4,27 metros, luego de alcanzar un máximo de 4,52 metros el 24 de septiembre. Según las proyecciones, el río podría acercarse a los 6 metros en la ciudad de Corrientes.

En Goya, en cambio, la evolución fue diferente y el nivel continuó en ascenso. La diferencia entre el comportamiento de los distintos puertos responde al desplazamiento de los caudales a lo largo del río y a los aportes que recibe cada sector de la cuenca.

De concretarse la nueva crecida, Goya sería uno de los puntos más sensibles, ya que el escenario proyectado podría llevar al Paraná a acercarse al nivel de alerta establecido para esa localidad, fijado en 5,20 metros. Los especialistas remarcaron que se trata de una proyección y no de una alerta vigente. Con el río en torno a los 4,20 metros al momento de la medición citada, todavía existe una diferencia considerable.

Por ahora, no hay una nueva alerta generalizada en Corrientes y la evolución dependerá principalmente de las lluvias y de los aportes que reciba la cuenca aguas arriba durante los próximos días. Mientras que las temperaturas se mantendrán dentro de los valores normales, las lluvias superarán la media habitual empujadas por la llegada de El Niño.