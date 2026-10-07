Argentina sigue segunda en el ranking FIFA y España amplía la ventaja

La FIFA publicó este miércoles la actualización de su ranking mundial y la Selección Argentina mantuvo el segundo puesto, aunque España sigue ampliando la ventaja en la cima. El equipo de Lionel Scaloni aparece ahora a casi 40 puntos del conjunto español, que consolidó su liderazgo tras ganar los cuatro partidos que disputó en la reciente ventana de la UEFA Nations League.

Detrás de España y Argentina se ubica Francia, que completa el podio. La Albiceleste ganó sus tres amistosos, pero para la valoración de la FIFA las victorias ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, rivales de segundo y tercer orden, no tienen el mismo peso que los triunfos de España, que superó a Inglaterra en Wembley, a Chequia como local y a Croacia en dos oportunidades, como local y como visitante.

Top 10 del ranking

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal (+2)

Brasil (-1)

Marruecos (-1)

Países Bajos

Bélgica

Italia

Los movimientos más destacados

La gran novedad entre los diez mejores fue Portugal, que avanzó dos posiciones y pasó del séptimo al quinto puesto, superando a Brasil y Marruecos, que cayeron un lugar cada uno. El conjunto luso atraviesa una crisis interna con su ídolo, Cristiano Ronaldo, según se informó.

Otro movimiento importante se produjo dentro del Top 20: Suiza escaló dos posiciones hasta el puesto 12 y dejó atrás a Alemania y Croacia. Los suizos comparten una particularidad con España, Portugal y Argentina: fueron las únicas selecciones que ganaron todos sus partidos en esta última ventana internacional.

Más abajo, África continúa ganando protagonismo. Mali y Sudáfrica protagonizaron dos de las mayores subidas del ranking, con un ascenso de seis lugares cada una, y volvieron a meterse entre las 50 mejores selecciones del planeta. La contracara para Sudamérica fue Perú, que perdió tres posiciones y cayó al puesto 53, quedando fuera del Top 50 mundial.

También llamaron la atención los avances de Grecia (+5), Ruanda (+9), Guinea-Bisáu (+8), República Dominicana (+9) y Guyana (+8), todos beneficiados por sus resultados recientes en las competiciones continentales.

De esta manera, la Selección Argentina mantiene su lugar como la mejor representante de la Conmebol, aunque el ranking deja una señal clara de cara al nuevo ciclo internacional: España sigue marcando el ritmo y se consolida como la selección de referencia del fútbol mundial.