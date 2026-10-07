Boca Unidos: "El club está ordenado y sin deudas"

Un presente ordenado y sin deudas

Iván Gold, integrante del grupo de empresarios que administra Boca Unidos, hizo un balance de los primeros siete meses de gestión al frente del club. "Hoy el club está ordenado y sin deudas, el plantel está al día y contamos con 85 carteles en la cancha y 16 en la camiseta", afirmó.

El dirigente destacó que ningún sponsor se dio de baja y que ese respaldo permite afrontar los costos de traslado, que rondan los 9 millones de pesos por viaje, incluyendo comida y hoteles. "Sabemos que hay clubes que la están pasando mal a nivel económico", agregó.

La venta de entradas y el partido ante Mitre

Boca Unidos recibirá a Mitre de Misiones este domingo por la reválida del Torneo Federal A. Gold detalló la estrategia de precios diferenciados:

Platea en venta anticipada: 10 mil pesos hasta el jueves.

Viernes y sábado: 15 mil pesos.

Día del partido, en boletería: 20 mil pesos.

El dirigente señaló que el plantel está casi completo y que la ansiedad por volver a jugar es alta tras dos semanas de pausa. Sobre el sistema de cruces, explicó que la paridad de la categoría impide hacer especulaciones matemáticas sobre los próximos rivales.

Socios y cuerpo técnico

Gold contrapuso la solidez financiera con la caída en la cantidad de socios. De una campaña inicial que sumó casi 600 nuevos asociados, el último mes apenas abonaron 40. La meta es alcanzar los 3.000 socios.

Sobre la continuidad del director técnico Alberto Boggio, Gold respaldó la decisión: "Confiamos en él porque conocía la categoría y su parte humana nos demostró que era el indicado para este proyecto". El entrenador trabaja con un plantel de 30 profesionales, tras sumar cuatro incorporaciones en la ventana de pases sin dar de baja a ningún jugador.