Caillava declara en el juicio por Loan y deberá explicar el rastro en sus vehículos

Victoria Caillava, una de las siete imputadas por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, declarará este miércoles 7 de octubre ante los jueces del debate oral, cuando se reanuden las audiencias tras una semana sin jornadas por cuestiones de agenda judicial.

La defensa de Caillava pidió que sea escuchada ante las acusaciones recibidas durante el paso de testigos e imputados. La mujer está señalada junto a su esposo, Carlos Pérez, de saber qué ocurrió con el niño.

Las pruebas que deberá responder

Uno de los imputados, el excomisario Walter Maciel, la acusó a ella y a Pérez de ser quienes sustrajeron a Loan. Además de esas palabras, los perros detectaron el aroma del niño tanto en la camioneta como en el auto de Caillava, un rastro que deberá explicar ante el tribunal.

También se espera que responda sobre:

Una supuesta crisis de tos que la llevó al hospital la misma noche de la desaparición.

Sus viajes a la capital correntina y a la provincia de Chaco en los días posteriores.

Llamadas, mensajes y su ubicación exacta en el momento de la desaparición.

El pedido de drenaje de lagunas

Belén Russo Cornara, abogada de la familia de Loan, se refirió al pedido para drenar dos lagunas en el paraje Algarrobal, donde el niño desapareció en 2024. "Servirá para agotar todas las vías que nos puedan indicar qué pasó y dónde está", sostuvo.

La letrada explicó que la solicitud fue presentada al Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, para drenar las lagunas uno y cuatro. Señaló que los rastrillajes ya se hicieron en la zona, pero que por distintas cuestiones no se concretó el drenaje. Según indicó, la jueza correrá traslado al Comando Unificado Corrientes (CUC) para analizar si la medida puede realizarse y descartar si hubo algo de Loan en ese lugar.