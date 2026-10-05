El río Uruguay superó el nivel de alerta en Paso de los Libres, donde la Costanera permanece cerrada desde el sábado como medida preventiva. Las autoridades siguen monitoreando la evolución de los niveles en los distintos puntos del cauce.

La tendencia descendente que se había registrado durante las últimas 48 horas en algunos sectores de la cuenca volvió a revertirse. El Soberbio, en Misiones, mostró un nuevo incremento, y ese punto es una de las referencias para seguir el avance del caudal hacia la zona de influencia de Corrientes.

Lluvias por encima de lo normal

El comportamiento del río se da en un contexto climático que podría favorecer nuevos aumentos de los cursos de agua en los próximos meses. Los pronósticos anticipan para Corrientes precipitaciones superiores a las normales durante octubre, noviembre y diciembre, en un escenario asociado al desarrollo del fenómeno de El Niño.

Como referencia, los registros históricos de la ciudad de Corrientes indican valores medios de:

153,8 milímetros en octubre

154,8 milímetros en noviembre

172,9 milímetros en diciembre

Las proyecciones para el trimestre prevén acumulados por encima de esos registros.

Temperaturas habituales

Para el mismo período, los pronósticos indican temperaturas dentro de los parámetros normales para la época. En Corrientes, las máximas normales se ubican alrededor de los 28°C en octubre, 29,7°C en noviembre y 31,9°C en diciembre.

La combinación de mayores precipitaciones y el actual comportamiento del río Uruguay mantiene bajo seguimiento a Paso de los Libres y otras localidades ribereñas de Corrientes, mientras también se observa la evolución del cauce en Misiones. El comportamiento del río dependerá tanto de las lluvias en la región como de los aportes provenientes de la cuenca.