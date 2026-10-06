Docentes vuelven a las canchas por el Torneo de Vóley 2026

Docentes de la ciudad dejaron los uniformes de trabajo y se pusieron la ropa deportiva para disputar el Torneo de Vóley 2026, organizado por el Centro de Educación Física con el respaldo de la Dirección de Deportes y Recreación del Municipio.

Organización y apoyo

El certamen cuenta con el apoyo de la Dirección de Deportes y Recreación, cuyo director es el profesor Javier Melgarejo. La competencia se desarrollará a lo largo de varias jornadas.

Participan docentes de distintas instituciones.

El torneo es organizado por el Centro de Educación Física.

La Dirección de Deportes y Recreación del Municipio brinda su apoyo.

Convocatoria y desarrollo

La convocatoria es amplia y reúne a una gran cantidad de participantes. El torneo se extenderá durante varias jornadas hasta consagrar al campeón 2026.

Los docentes compiten con el objetivo de quedarse con el título, en una competencia que ya es tradicional en la ciudad.