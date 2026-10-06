De barrendero a enfermero: recibió su título con el uniforme naranja

Luiz Junio Cardoso Teles trabajó durante 16 años en la limpieza urbana de Goiânia, Brasil. A los 36 años recibió su título universitario y se puso la bata blanca de enfermero encima del uniforme naranja de barrendero.

Seis años de doble jornada

Para pagar las mensualidades de la carrera, sumó jornadas como repartidor por aplicación y trabajos de limpieza los fines de semana. La rutina se extendió durante seis años.

Trabajó como repartidor por aplicación para cubrir los costos de la universidad.

Hizo trabajos de limpieza los fines de semana.

Atravesó momentos de agotamiento extremo en los que pensó en renunciar.

Según relató, el respaldo constante de sus compañeros de trabajo lo mantuvo firme en el camino.

El gesto de la graduación

Al recibir el título, eligió vestir la bata blanca de enfermero sobre su uniforme naranja de trabajo. "No es vergüenza barrer la calle", afirmó.

La decisión de mantener el uniforme debajo de la bata fue un gesto simbólico que él mismo explicó con orgullo al momento de graduarse.