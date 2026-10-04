Estudiantes de Monte Caseros recorrieron sitios históricos de Virasoro
Alumnos y docentes de la Escuela Agrotécnica República de Venezuela visitaron la plaza Libertad, la Casa de la Cultura, la Estación del Ferrocarril y el Sitio Arqueológico San Alonso.
16 estudiantes y 3 docentes de la Escuela Agrotécnica República de Venezuela, de Monte Caseros, participaron de un recorrido guiado por lugares históricos de Virasoro.
La actividad incluyó visitas a cuatro puntos representativos del patrimonio local:
- Plaza Libertad
- Casa de la Cultura
- Estación del Ferrocarril y Museo
- Sitio Arqueológico San Alonso
Los lugares del recorrido
El grupo recorrió la plaza Libertad, la Casa de la Cultura, la Estación del Ferrocarril y su museo, y el Sitio Arqueológico San Alonso. En cada parada se repasaron las historias y huellas que forman parte de la identidad de la ciudad.
Una experiencia educativa
La visita guiada permitió a los estudiantes conocer el patrimonio local desde cada uno de los espacios. Compartir el patrimonio es una forma de mantener viva la historia de Virasoro.
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