Virasoro vivirá la Estudiantina 2026 con dos noches y alcohol cero
La celebración será el sábado 10 y el domingo 11 de octubre desde las 21 en la avenida Lavalle, con participación de colegios y agrupaciones. La organización dispuso que no se consuma alcohol.
La Estudiantina 2026 se realizará en Virasoro el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, con concentración a las 21:00 sobre la avenida Lavalle, entre Félix de Azara y Simeón Paiva.
La convocatoria está a cargo de la Dirección de Políticas Públicas para la Juventud, que organizó dos noches para que estudiantes, familias y vecinos acompañen a los colegios y agrupaciones participantes.
Alcohol cero
La organización estableció que el evento se desarrolle con alcohol cero, como condición para el desarrollo de las dos jornadas.
- Fechas: sábado 10 y domingo 11 de octubre
- Horario: 21:00
- Lugar: avenida Lavalle, desde Félix de Azara hasta Simeón Paiva
- Modalidad: alcohol cero
Participación de colegios y agrupaciones
Las dos noches contarán con la presencia de los colegios y las agrupaciones de la ciudad, que serán acompañados por el público en el tramo de la avenida Lavalle donde se desarrollará la celebración.
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