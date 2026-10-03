Virasoro vivirá la Estudiantina 2026 con dos noches y alcohol cero

La Estudiantina 2026 se realizará en Virasoro el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, con concentración a las 21:00 sobre la avenida Lavalle, entre Félix de Azara y Simeón Paiva.

La convocatoria está a cargo de la Dirección de Políticas Públicas para la Juventud, que organizó dos noches para que estudiantes, familias y vecinos acompañen a los colegios y agrupaciones participantes.

Alcohol cero

La organización estableció que el evento se desarrolle con alcohol cero, como condición para el desarrollo de las dos jornadas.

Fechas: sábado 10 y domingo 11 de octubre

Horario: 21:00

Lugar: avenida Lavalle, desde Félix de Azara hasta Simeón Paiva

Modalidad: alcohol cero

Participación de colegios y agrupaciones

Las dos noches contarán con la presencia de los colegios y las agrupaciones de la ciudad, que serán acompañados por el público en el tramo de la avenida Lavalle donde se desarrollará la celebración.