VirasoroVirtual
Hoy:
Brasil pierde US$275 millones en exportaciones de madera Granizo gigante golpeó una ciudad brasileña cerca de Corrientes Megaplanta de celulosa en Corrientes impactará al sector forestal Caminó una hora a -9 °C para rendir y sacó 99 puntos Corrientes incorporó hipotermia terapéutica para recién nacidos Oficial $1.540 Blue $1.560 MEP $1.552 CCL $1.624 Farmacia de turno Lucero
Interes General

Virasoro vivirá la Estudiantina 2026 con dos noches y alcohol cero

La celebración será el sábado 10 y el domingo 11 de octubre desde las 21 en la avenida Lavalle, con participación de colegios y agrupaciones. La organización dispuso que no se consuma alcohol.

Por WebMaster 1 min de lectura121 visualizaciones
Virasoro vivirá la Estudiantina 2026 con dos noches y alcohol cero

La Estudiantina 2026 se realizará en Virasoro el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, con concentración a las 21:00 sobre la avenida Lavalle, entre Félix de Azara y Simeón Paiva.

La convocatoria está a cargo de la Dirección de Políticas Públicas para la Juventud, que organizó dos noches para que estudiantes, familias y vecinos acompañen a los colegios y agrupaciones participantes.

Alcohol cero

La organización estableció que el evento se desarrolle con alcohol cero, como condición para el desarrollo de las dos jornadas.

  • Fechas: sábado 10 y domingo 11 de octubre
  • Horario: 21:00
  • Lugar: avenida Lavalle, desde Félix de Azara hasta Simeón Paiva
  • Modalidad: alcohol cero

Participación de colegios y agrupaciones

Las dos noches contarán con la presencia de los colegios y las agrupaciones de la ciudad, que serán acompañados por el público en el tramo de la avenida Lavalle donde se desarrollará la celebración.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas