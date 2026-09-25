Corrientes: el río baja y crecen los preparativos por El Niño

Niveles medios y bajante en algunos puertos

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, informó que el río se encuentra actualmente con niveles medios, sin registros altos, y que algunos puertos de la provincia ya muestran una tendencia a la baja.

Según el funcionario, esa bajante podría traducirse en una disminución de alrededor de 50 centímetros en la ciudad capital. Precisó que julio, agosto y septiembre registraron lluvias por encima de lo normal, un comportamiento que atribuyó al desarrollo del fenómeno El Niño.

En la capital correntina, la cota de alerta se ubica en 6 metros, mientras que por encima de ese valor se activa el protocolo de evacuación. Lovinson remarcó que actualmente el nivel no llegó a los 5 metros en esa zona.

Obras y trabajo territorial en localidades ribereñas

En localidades como Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina, el organismo puso el foco en obras públicas, sistemas de desagüe y trabajos hidráulicos. Vialidad provincial y el Instituto Correntino del Agua vienen interviniendo en estos puntos desde hace unos tres meses, cuando comenzó a evaluarse el escenario asociado a El Niño.

La Junta Provincial de Defensa Civil, por su parte, definió lineamientos de trabajo conjunto con los municipios. "Hay un desarrollo de maquinarias en el territorio que está permitiendo por lo menos poder corregir algunos problemas existentes", señaló Lovinson.

El funcionario destacó que las condiciones climáticas de las últimas semanas dieron margen para avanzar con tareas de prevención en terreno, más allá de algunas lluvias puntuales. En ese trabajo también participa el área de Desarrollo Social, junto con los municipios, en el mapeo de riesgo y la identificación de zonas vulnerables.

El Niño, con incidencia regional desde hace 40 días

Lovinson explicó que El Niño impacta sobre Sudamérica desde hace aproximadamente 40 días y aclaró que su presencia no depende de que se registren fenómenos puntuales en territorio correntino. Como ejemplo, mencionó tornados ocurridos en Misiones y en el estado brasileño de Paraná, además de granizadas y nevadas en otras provincias del país.

Según su estimación, el fenómeno podría seguir fortaleciéndose al menos hasta fin de año.

Para monitorear su evolución, la provincia mantiene un intercambio de información con organismos de Paraguay y de los estados del sur de Brasil, además de reuniones periódicas con la Agencia Federal de Emergencias. El sistema incluye un esquema de alertas diarias sobre lluvias, tormentas e hidrología dirigido a municipios e instituciones.

Bajante estimada en la capital: hasta 50 cm

Cota de alerta en la ciudad de Corrientes: 6 metros

Duración estimada de El Niño en la región: hasta fin de año

Al hacer un balance de la preparación provincial, Lovinson sostuvo: "Estamos mucho mejor de lo que podríamos estar como para afrontar este tipo de fenómenos". El funcionario reconoció límites frente a eventos naturales de gran magnitud, pero remarcó el trabajo previo con la población, la incorporación de equipamiento y tecnología, y la experiencia acumulada en emergencias anteriores.