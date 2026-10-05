El municipio pinta el SAPS del barrio 325 Viviendas y corta el pasto en el Acceso Norte
Los equipos municipales siguen con las tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad. Esta vez los trabajos se concentran en el SAPS del barrio 325 Viviendas y en el Acceso Norte.
Por WebMaster 1 min de lectura174 visualizaciones
Los equipos municipales continúan con las tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad. Esta vez los trabajos se realizan en el SAPS del barrio 325 Viviendas, donde se pinta el edificio, y en el Acceso Norte, donde se corta el pasto.
Los trabajos en marcha
- Pintura en el SAPS del barrio 325 Viviendas.
- Corte de pasto en el Acceso Norte.
Según informaron desde el municipio, estas tareas forman parte del mantenimiento cotidiano de los espacios públicos y buscan conservarlos limpios, cuidados y en mejores condiciones para todos los vecinos.
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