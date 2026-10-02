El papa León XIV cuestionó el arte generado por inteligencia artificial

El papa León XIV se pronunció contra el arte generado por inteligencia artificial. Lo hizo en una publicación en X el viernes por la mañana, donde planteó una distinción espiritual entre la obra humana y la que producen las máquinas, en el marco de un llamado a preservar el arte humano frente al avance de la IA.

"En esta era de la inteligencia artificial, se vuelve urgente distinguir el arte humano de lo que producen las máquinas", escribió el pontífice. "Hay una diferencia ontológica, incluso antes que estética, entre el arte y lo que una máquina puede generar mediante cálculo estadístico a partir de millones de imágenes creadas por otros. Los algoritmos carecen de la chispa de la humanidad".

Antecedentes

No es la primera vez que León XIV aborda el tema. En mayo publicó una encíclica sobre inteligencia artificial que puso el foco en la importancia de la dignidad humana en un mundo con automatización creciente.

Según un informe reciente de The New York Times, la empresa Anthropic habría cabildeado ante el Vaticano para que reconsiderara su postura sobre la conciencia no humana, aunque al parecer sin éxito.