Feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 1103/2026, que establece tres feriados con motivo de la visita oficial del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026.

Qué feriados se establecen

El decreto fija los siguientes días no laborables:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado solo en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires.

Según los considerandos del texto oficial, la visita papal tiene "trascendencia institucional, social, cultural y religiosa de particular relevancia para el pueblo argentino" y contempla actividades con fuerte convocatoria de fieles y visitantes, tanto del país como del exterior, en distintas jurisdicciones.

El decreto sostiene que la magnitud de esos desplazamientos hace necesario que las medidas se implementen de manera integral y coordinada en los territorios directamente involucrados.

Una unidad especial para organizar la visita

La norma también crea, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV". Su función será planificar, coordinar y conducir todas las acciones vinculadas a la organización del viaje papal y a las obligaciones que se deriven de él.

Esta unidad tendrá vigencia hasta que se cumplan los objetivos para los que fue creada, con un límite máximo de doce meses desde la entrada en vigencia del decreto.