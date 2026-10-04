Passalacqua instruye a la Fiscalía de Estado para frenar la Ley de Tierras en Misiones

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N° 1935 el último viernes, mediante el cual instruyó al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales que considere necesarias para "resguardar los derechos de Misiones" y frenar la posible adquisición de tierras rurales por parte de empresas o personas extranjeras. La decisión se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia revocara el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras.

El fallo de la Corte Suprema

El martes 29 de septiembre, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que la entidad que promovió la demanda, el Cecim de La Plata, carecía de legitimación para hacerlo. "Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia", señaló el fallo.

La sentencia advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales. "A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella", indicó.

La postura de Misiones

En el decreto, Passalacqua afirmó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en "una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional". También cuestionó el DNU 70/2023, al que acusó de impactar "de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia".

"Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", advirtió el mandatario en sus redes sociales. Misiones limita con Brasil y Paraguay.

Passalacqua consideró que cuidar la tierra misionera es "un deber irrenunciable" con la gente y la soberanía de la provincia.

Otras presentaciones y aclaración de la Corte

La intención de Passalacqua se suma a la medida cautelar presentada por los diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto, para que se suspenda la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

Ante las repercusiones, los integrantes de la Corte Suprema emitieron un comunicado en el que aclararon que resolvieron "un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema".

"La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide", indicaron.