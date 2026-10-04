Mastantuono convirtió su primer gol en la Selección Argentina

Franco Mastantuono convirtió este sábado su primer gol con la Selección Argentina mayor. El mediocampista de 19 años puso el 6-0 ante Burkina Faso en el Monumental, en una noche en la que el equipo de Lionel Scaloni construyó una goleada desde los primeros minutos.

La jugada del gol

La acción nació por la banda izquierda y llegó al área, donde Lautaro Martínez recibió y habilitó a Mastantuono hacia su derecha. El ex River controló y definió de zurda para vencer al arquero y desatar el festejo. El tanto significó su bautismo goleador con la Selección Mayor.

Un partido de goleada

Antes del gol de Mastantuono, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni y Nicolás Paz habían participado del festival ofensivo en el Monumental. El 6-0 ante Burkina Faso se selló casi sobre la hora del duelo.

Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni y Nicolás Paz marcaron o participaron de los goles previos.

Mastantuono ya había sumado minutos en esta nueva etapa de Scaloni.

El gol llegó en el Monumental, el estadio donde dio sus primeros pasos con River antes de pasar al fútbol europeo.

Para Mastantuono, el resultado quedó en segundo plano: su primer gol con la Selección ya es una realidad. El futbolista había reconocido que le dolió no ser parte de la nómina mundialista y volvió a ingresar ante Burkina Faso para seguir ganando terreno en el plantel.