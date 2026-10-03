Mate Bingo "Opoí Abuelo" reunió a adultos mayores en Yapeyú
El Gobierno de Corrientes organizó una jornada de bingo y mate para los adultos mayores de la localidad, con premios y sorpresas para los ganadores.
El Mate Bingo "Opoí Abuelo" se realizó en la localidad de Yapeyú y convocó a adultos mayores en una tarde de encuentro, juegos y premios. La actividad fue organizada por el Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Área de Adultos Mayores.
Una jornada de participación
Durante la propuesta, los asistentes compartieron mates, charlas y partidas de bingo. La iniciativa buscó fortalecer los vínculos y promover la participación de los adultos mayores, según informaron desde el área organizadora.
- Se entregaron sorpresas y premios a los ganadores del bingo.
- La actividad se desarrolló en Yapeyú y reunió a adultos mayores de la zona.
- El Área de Adultos Mayores, a cargo de Nelly Pintos, coordinó la jornada junto a su equipo de profesionales.
Actividades en la provincia
El Ministerio de Desarrollo Social y el Área de Adultos Mayores continúan impulsando este tipo de encuentros en distintas localidades de Corrientes. El objetivo, señalaron, es generar espacios de recreación, integración y participación activa para los adultos mayores.
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