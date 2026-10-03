Mate Bingo "Opoí Abuelo" reunió a adultos mayores en Yapeyú

El Mate Bingo "Opoí Abuelo" se realizó en la localidad de Yapeyú y convocó a adultos mayores en una tarde de encuentro, juegos y premios. La actividad fue organizada por el Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Área de Adultos Mayores.

Una jornada de participación

Durante la propuesta, los asistentes compartieron mates, charlas y partidas de bingo. La iniciativa buscó fortalecer los vínculos y promover la participación de los adultos mayores, según informaron desde el área organizadora.

Se entregaron sorpresas y premios a los ganadores del bingo.

La actividad se desarrolló en Yapeyú y reunió a adultos mayores de la zona.

El Área de Adultos Mayores, a cargo de Nelly Pintos, coordinó la jornada junto a su equipo de profesionales.

Actividades en la provincia

El Ministerio de Desarrollo Social y el Área de Adultos Mayores continúan impulsando este tipo de encuentros en distintas localidades de Corrientes. El objetivo, señalaron, es generar espacios de recreación, integración y participación activa para los adultos mayores.