Corrientes define un nuevo aumento salarial con fondos de coparticipación

Ingresos de octubre

El primer día hábil de octubre ingresaron a Corrientes $3.525,8 millones en concepto de coparticipación federal. Al cierre de esa jornada todavía no estaba cargado el goteo del segundo día hábil, el viernes 2 de octubre.

La provincia venía de cerrar un buen trimestre en ingresos federales, con julio, agosto y septiembre en alza.

Tercer aumento del año

Sobre esos números, el gobierno provincial anunciará en los próximos días el tercer aumento salarial para empleados públicos correntinos, tanto activos como pasivos. Los anuncios de mejoras que se pagarían con los haberes de este mes podrían hacerse la semana que viene, cuando regrese de su viaje al exterior el gobernador Juan Pablo Valdés.

En lo que va de 2026, Corrientes otorgó dos incrementos:

6% en marzo

10% en junio

Bonos y antecedentes

Más adelante quedará por definir si habrá o no bonos navideños. Santiago del Estero fue la primera provincia en anunciar que pagará un extra de $2.400.000 por agente antes de Navidad y Año Nuevo.