Corrientes busca financiamiento francés para obras energéticas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, avanzó en Francia con gestiones ante la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para financiar obras de infraestructura energética en la provincia. El encuentro se realizó en el marco de la Argentina Week.

Durante la reunión, el organismo confirmó que una delegación técnica visitará Corrientes en noviembre para conocer los proyectos. Valdés se reunió con Anna Lipchitz, directora para Latinoamérica de la AFD, entidad pública que financia proyectos de desarrollo sostenible.

Las obras en análisis

Entre los proyectos presentados se encuentra la línea de cierre de Alta Tensión sobre la RN 118, entre Saladas, Santa Rosa y Curuzú Laurel. La iniciativa también contempla:

La construcción de dos nuevas estaciones transformadoras en Santa Rosa y Curuzú Laurel.

La ampliación de la estación Bruyne.

El proyecto cuenta con un diseño ejecutivo desarrollado bajo estándares internacionales y apunta a fortalecer la infraestructura eléctrica provincial.

La visita de noviembre

Durante la visita prevista para noviembre, los técnicos de la AFD conocerán el proyecto en territorio y evaluarán sus características y posibilidades de financiamiento.