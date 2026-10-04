Argentina, cuarto país con peor desempeño industrial del mundo

La producción manufacturera argentina se ubicó 11,2% por debajo del nivel de 2023 en julio de 2026, según una comparación de datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) difundida por el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en su cuenta de X.

El análisis abarca 84 países y toma como base 2023 igual a 100. Argentina alcanzó un índice de 88,8 puntos, el cuarto peor registro de la serie, solo por encima de Palestina, Qatar y Bulgaria.

La comparación internacional

La mediana de los 84 países relevados creció 5,9% en el mismo período. Entre las principales economías:

China: 119,7 puntos (+19,7%)

Brasil: 102,7 puntos (+2,7%)

Estados Unidos: 102,1 puntos (+2,1%)

Según Kulfas, los tres países que quedaron por debajo de Argentina atravesaron conflictos bélicos o dificultades específicas. Vinculó el caso palestino con la paralización de la industria de Gaza desde octubre de 2023; el de Qatar, con ataques iraníes contra complejos industriales en marzo y un desplome de las exportaciones de gas; y el de Bulgaria, con la crisis automotriz europea y las sanciones a la propietaria de su única refinería.

"Argentina no atravesó guerras, bloqueos ni sanciones", sostuvo el exfuncionario al contrastar esas situaciones con el retroceso local.

El recorte desde noviembre de 2023

Si la comparación comienza en noviembre de 2023, la producción industrial argentina acumula una caída del 8,7% y pasa a ocupar el tercer peor lugar, detrás de Qatar y Bulgaria.

Kulfas atribuyó ese desempeño al rumbo económico del Gobierno. "Cuando una economía sin shocks bélicos pierde más industria que casi todo el mundo, la explicación hay que buscarla en la política económica", concluyó.