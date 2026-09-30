Sindicato maderero de Misiones apunta a empresarios y al Gobierno por la crisis del sector

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Posadas (SOIMP) – Distrito Sur, Agustín Báez, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y el alineamiento de las cámaras empresarias madereras con ese modelo. En una entrevista, el dirigente sostuvo que los industriales "eligieron este gobierno" y hoy se sienten defraudados, pero el costo no lo pueden pagar los obreros.

Báez planteó una distancia con las estrategias de reclamo de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) y la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y del Norte de Corrientes (APICOFOM). Según su visión, esas entidades deben "sincerarse" sobre el apoyo que dieron al modelo y buscar soluciones que no recaigan sobre los trabajadores.

Los reclamos del gremio

El dirigente enumeró los puntos que, desde el SOIMP, consideran centrales para cambiar el diálogo en el sector:

La mano de obra debe entenderse como inversión y no como costo , con trabajadores que responden con productividad, entrenamiento y cumplimiento.

, con trabajadores que responden con productividad, entrenamiento y cumplimiento. Reconocer el acompañamiento obrero con mejores condiciones laborales , luego de paritarias ajustadas por debajo de la inflación para cuidar las fuentes de trabajo.

, luego de paritarias ajustadas por debajo de la inflación para cuidar las fuentes de trabajo. Incumplimientos en fábrica : resistencia de algunos aserraderos a pagar las actualizaciones salariales de la escala acordada entre FAIMA y USIMRA, bajo la excusa de la falta de homologación administrativa.

: resistencia de algunos aserraderos a pagar las actualizaciones salariales de la escala acordada entre FAIMA y USIMRA, bajo la excusa de la falta de homologación administrativa. Rechazo de las cámaras a las mesas de diálogo institucionales con participación del gremio para presentar reclamos unificados ante las autoridades.

Báez afirmó que los aserraderos de la provincia mantienen la playa de rollos completa, los turnos de producción normales y stock preparado para los pedidos. "Si no despiden a los operarios es porque son personas calificadas que responden al oficio y no quieren perder un buen empleado, no porque les estén regalando nada", dijo, y remarcó que el trabajador no puede ser la variable de ajuste cuando la crisis aprieta.

Cierres, control estatal y paritaria

El titular del SOIMP mencionó episodios que atribuyó a malas gestiones administrativas o disputas entre accionistas: más de 100 operarios de la firma LINOR, en Colonia Azara, reciben asistencia alimentaria del gremio desde mayo, y citó el caso de Tapebicuá en Gobernador Virasoro (Corrientes), que pertenece a un grupo de accionistas. Según Báez, esas situaciones terminaron con trabajadores abandonados sin indemnizaciones ni salarios adeudados.

Respecto de la Zona Sur de Misiones, aclaró que en el registro del sindicato no figuran despidos masivos recientes, reducción de turnos ni aperturas de concursos preventivos de crisis.

En la actualidad, los delegados de USIMRA analizan con representantes de FAIMA los alcances de las modificaciones de la reforma laboral e impulsan la apertura paritaria para acordar el incremento salarial del último trimestre de 2026.

Báez también pidió a los funcionarios no alejarse de la gente: "Que no tomen distancia de sus necesidades, que son básicas y muy simples de entender en la economía real de la Argentina". Y agregó que el gremio quiere diálogo con las cámaras y las empresas, pero que en esa discusión también deben estar los trabajadores, "que son miles, consumen en el barrio, envían a sus hijos a la escuela y usan el colectivo público".