Murió un automovilista al despistar en la ruta 14 en San Vicente
Carlos Fernando Weber, de 31 años, falleció este sábado tras volcar con su Volkswagen Vento GLI en el kilómetro 970. Una acompañante de 32 años resultó lesionada y sigue internada.
Un automovilista de 31 años murió este sábado por la tarde después de que el auto que conducía despistara en la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 970, en San Vicente.
La víctima fue identificada como Carlos Fernando Weber, quien manejaba un Volkswagen Vento GLI. En el vehículo viajaba también una mujer de 32 años, identificada como Carla Antonela, que resultó lesionada.
Traslado y fallecimiento
Ambos ocupantes fueron trasladados al hospital local. El fallecimiento de Weber se confirmó en el centro de salud. Su acompañante continúa bajo evaluación médica por las lesiones sufridas.
Investigación en curso
Personal policial intervino en el lugar del siniestro y lleva adelante las actuaciones para establecer las circunstancias del despiste, que por el momento se investigan.
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