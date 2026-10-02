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Valdés se reunió con Macron en Francia para atraer inversiones

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de su agenda internacional. El objetivo es fortalecer los vínculos entre Francia y Argentina y generar nuevas oportunidades para la provincia.

Por WebMaster 1 min de lectura33 visualizaciones
Valdés se reunió con Macron en Francia para atraer inversiones

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de su agenda internacional. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los vínculos entre Francia y Argentina y generar nuevas oportunidades para la provincia.

Los ejes de la reunión

Durante la reunión, Valdés destacó la importancia de mostrar al mundo el potencial productivo y las oportunidades que ofrece Corrientes, con la mirada puesta en atraer inversiones y generar más empleo para los correntinos.

El mandatario provincial busca posicionar a Corrientes en el escenario internacional y abrir puertas para nuevos negocios.

Agenda internacional

  • Encuentro con Emmanuel Macron en Francia.
  • Objetivo: fortalecer los vínculos entre Francia y Argentina.
  • Promoción del potencial productivo de Corrientes para atraer inversiones.
  • Generación de empleo para los correntinos como meta.

El encuentro representa un nuevo paso en la búsqueda de abrir puertas para Corrientes y fortalecer su presencia en el escenario internacional.

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