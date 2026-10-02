Misiones tendrá subsidio eléctrico diferencial desde noviembre

El nuevo esquema diferencial de subsidios eléctricos focalizados (SEF) comenzará a regir en Misiones desde noviembre, según confirmó Nación tras el reclamo del gobernador Hugo Passalacqua. La medida beneficia a los usuarios residenciales de Energía de Misiones y de las cooperativas eléctricas que cuenten con el subsidio nacional.

El régimen contempla hasta 500 kWh mensuales subsidiados entre noviembre y abril, los meses de mayor demanda por las altas temperaturas. Para los seis meses restantes, el bloque será de hasta 300 kWh.

La Resolución nacional con los detalles se publicará en octubre, según ratificó el ministro del Interior, Diego Santilli. Todo el territorio de Misiones está comprendido en la categoría de clima muy cálido, por lo que el impacto alcanza a todos los usuarios misioneros dentro del sistema nacional de subsidios.

Cómo verificar si ya se tiene el beneficio

El presidente de Energía de Misiones, Julio César «Chun» Barreto, recomendó a las familias revisar si sus facturas ya tienen el descuento. Se estima que el nuevo esquema beneficiará al 70% de los usuarios residenciales que ya se inscribieron con anterioridad.

Para saber si se está inscripto, el usuario debe revisar su factura de luz, donde figura la leyenda CON SEF o SIN SEF. Quienes no tengan el subsidio deben ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios, donde encontrarán tres opciones:

Inscribirse en el Registro de Acceso a Subsidios Energéticos (RASE).

Verificar el estado del trámite.

Pedir la revisión, en caso de que les haya sido denegado.

Al ingresar, es necesario tener a mano el DNI de todos los integrantes del grupo familiar, el número de conexión de luz y los datos para completar la declaración jurada de ingresos, que en conjunto no deben superar los cuatro millones de pesos en promedio.

Operativos territoriales

Barreto anticipó que la prestataria coordina con municipios y distritos la realización de operativos territoriales para ayudar a las familias con dificultades de acceso a la tecnología o que quieran canalizar dudas sobre los subsidios. Estos operativos serán informados previamente para posibilitar la concurrencia.

El reclamo por un tratamiento tarifario acorde a las altas temperaturas de las provincias del norte había sido ratificado en agosto, durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande realizada en Posadas y encabezada por Passalacqua.