Valdés busca inversiones en París para Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, comenzó una misión comercial de tres días en París en el marco del Argentina Week, con el objetivo de captar inversiones extranjeras y abrir mercados para la producción provincial.

En las primeras reuniones, Valdés dialogó con directivos de Engie Group y con el fundador de WoodShared sobre energías renovables, bonos de carbono y competitividad industrial con enfoque ambiental.

Agenda y sectores estratégicos

La delegación provincial busca capitales en forestoindustria, minería, logística e infraestructura estratégica. Durante las jornadas se expondrá sobre:

Forestoindustria y agroindustria

Electricidad y gas natural

Minería y economía del conocimiento

Comercio internacional

"Dialogamos sobre proyectos, gestiones y políticas que impulsen al sector privado", escribió Valdés en su cuenta de X, y agregó que apuntan a "generar más trabajo para los correntinos cuidando y aprovechando responsablemente nuestros recursos".

El gobernador también destacó las perspectivas favorables que genera el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para las exportaciones provinciales.

Infraestructura y desarrollo

Valdés subrayó la necesidad de acompañar el crecimiento productivo con obras de logística y planteó que la radicación de firmas multinacionales facilitará la industrialización de la materia prima en origen.

"Las posibilidades de desarrollo de Corrientes son infinitas y el respaldo de empresas multinacionales nos permitirá avanzar con la infraestructura que nos falta", afirmó.

El mandatario señaló que busca alianzas estratégicas e inversión para resolver el déficit de infraestructura en puertos, aeropuertos y el sistema ferroviario provincial.