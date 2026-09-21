Municipio y provincia coordinan mejoras en salud primaria

Reunión entre áreas de salud

Representantes de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Salud municipal se reunieron con el equipo técnico de la Subsecretaría de Salud, área de Atención Primaria de la Salud (APS), dependiente de la provincia.

El encuentro tuvo como eje la coordinación entre ambos niveles de gobierno para planificar acciones vinculadas a la atención primaria.

Objetivos del encuentro

Durante la reunión se avanzó en la planificación conjunta de acciones para fortalecer la atención primaria y los servicios de salud que se prestan en la ciudad.

Coordinación entre el municipio y la Subsecretaría de Salud provincial.

Definición de líneas de trabajo conjuntas en atención primaria.

Continuidad de la articulación entre ambos niveles de gobierno en materia sanitaria.

Desde el municipio remarcaron que se trata de un trabajo articulado entre provincia y municipio orientado a la atención de la salud de los vecinos.