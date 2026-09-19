Hospital Sussini lleva controles y vacunas a los barrios

Operativos barriales todos los jueves

El Hospital Dr. Miguel Sussini organiza recorridas semanales por distintos barrios para acercar servicios de salud a la comunidad. Los operativos se realizan todos los jueves y combinan la atención de residentes del área de Materno Infantil y Obstetricia con el servicio de vacunatorio del hospital.

En qué consiste el operativo

El equipo que sale a terreno tiene dos focos de trabajo principales:

Detectar y controlar a mujeres embarazadas que viven en la zona recorrida.

que viven en la zona recorrida. Revisar y actualizar los carnets de vacunación de los vecinos que se acerquen.

La iniciativa busca facilitar el acceso a controles prenatales y a la actualización del esquema de vacunas sin necesidad de trasladarse hasta el hospital.

Desde la institución señalaron que quienes vean al equipo circulando por su barrio pueden acercarse directamente para hacer sus consultas, sin necesidad de un turno previo.