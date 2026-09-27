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Largó en Apóstoles el rally hacia la Fiesta de la Yerba Mate

La Plazoleta de la Madre fue el escenario de la largada simbólica del Gran Premio Camino a la Fiesta de la Yerba Mate, que reunió a autos y fanáticos del automovilismo.

Por WebMaster 1 min de lectura33 visualizaciones
Largó en Apóstoles el rally hacia la Fiesta de la Yerba Mate

Largada simbólica en el centro de la ciudad

Apóstoles dio inicio al Gran Premio Camino a la Fiesta de la Yerba Mate con un acto de largada simbólica realizado en la Plazoleta de la Madre.

El lugar se llenó de autos de rally y de público convocado por el evento, que combinó motores, emoción y pasión fierrera, según la organización.

Un clásico que anticipa la Fiesta de la Yerba Mate

La competencia forma parte de las actividades que se realizan como antesala de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate, uno de los eventos más esperados de la región.

Con la largada ya concretada, la ciudad de Apóstoles quedó en clima de rally en las horas previas al desarrollo de las pruebas de la competencia.

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