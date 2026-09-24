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Corrientes exportó US$ 244 millones en ocho meses, con la madera al frente

La provincia representa casi un tercio de los envíos del Nordeste al exterior. La madera y sus derivados explican casi la mitad de las ventas, seguidos por el arroz, que la ubica como principal proveedor del país.

Por WebMaster 1 min de lectura42 visualizaciones
Corrientes exportó US$ 244 millones en ocho meses, con la madera al frente

Madera y arroz, los productos que más pesan

Corrientes exportó US$ 244 millones entre enero y agosto de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Solo en agosto, las ventas al exterior de la provincia sumaron US$ 28 millones.

De ese total, US$ 116 millones correspondieron a productos primarios, US$ 95 millones a manufacturas de origen agropecuario y US$ 33 millones a manufacturas de origen industrial. Entre ambos primeros rubros concentran cerca del 87% de lo exportado por la provincia.

El complejo forestal es el que más aporta: la madera y sus derivados representan el 45,9% de las exportaciones correntinas, con productos industriales como los ácidos resínicos y la esencia de trementina entre los más destacados.

El arroz es el segundo producto en importancia, con el 33,7% de la oferta exportable provincial y ventas por US$ 62 millones. Corrientes explicó el 48,4% de todo el arroz exportado por la Argentina en el período.

  • Cítricos, incluido el limón: 5% de los despachos
  • Yerba mate: US$ 5 millones, equivalentes al 10,2% de las exportaciones argentinas de ese producto

Estados Unidos, principal comprador

Estados Unidos concentra el 15% de los envíos correntinos y es el destino individual más importante. Le siguen España, con el 8,4%, y Brasil, con el 7,2%.

También tienen peso China (6,2%), India (5,8%), Turquía (5,6%) y Chile (5,5%). Entre estos siete países absorben el 53,6% de las exportaciones de la provincia.

El desempeño regional y nacional

Dentro del NEA, Misiones lideró las exportaciones del período con US$ 362 millones. Corrientes y Chaco quedaron empatadas en US$ 244 millones cada una, y Formosa registró US$ 19 millones.

La región en conjunto exportó US$ 817 millones en los primeros ocho meses del año, aunque en agosto las ventas del Nordeste cayeron un 16,9% interanual, hasta los US$ 86 millones.

A nivel país, las exportaciones de agosto llegaron a US$ 8.883 millones, un 12,4% más que un año atrás. En el acumulado de ocho meses, la Argentina exportó US$ 67.248 millones, un 21,4% por encima del mismo período de 2025.

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