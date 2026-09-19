Virasoro: el Concejo rechazó exigir pediatras en las salitas

El Concejo Deliberante de Gobernador Virasoro rechazó este jueves la insistencia sobre la Ordenanza 1467, que establecía la obligatoriedad de contar con al menos un médico pediatra en las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) del municipio.

Un proyecto reformulado que no alcanzó los votos

El expediente llegó al recinto con dictamen de la Comisión de Acción Social, que había trabajado sobre las observaciones que el intendente Guillermo De la Cruz hizo al vetar la norma original. Según se informó en la sesión, la comisión reformuló todo el articulado para incorporar los criterios planteados por el Departamento Ejecutivo Municipal, con el fin de destrabar la cobertura pediátrica en las salitas.

El concejal Navajas, autor de la iniciativa original, volvió a presentar el proyecto con los cambios. Pese a la reformulación, la insistencia no consiguió los votos necesarios debido al rechazo de dos concejales del propio bloque oficialista.

La justificación del oficialismo

Tras la votación, desde el oficialismo defendieron la decisión al sostener que el municipio ya tiene resuelta la atención en esa área. Argumentaron que una médica especialista en medicina general y familiar cubre las necesidades de pediatría en las salitas.

Según explicaron, esa profesional está capacitada para la tarea:

Trabaja actualmente para el municipio en medicina general y familiar.

Según el oficialismo, tiene formación suficiente para atender pediatría.

Fuentes del bloque recordaron que, cuando trabajaban en el hospital local, habían intentado sumarla al servicio de Pediatría por su perfil.

La ordenanza original, impulsada por Navajas, buscaba garantizar de manera formal la presencia de un pediatra en cada SAPS, un punto que había generado la observación del Ejecutivo municipal al momento del veto.