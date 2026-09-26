Sturzenegger pidió relativizar los datos de pobreza y actividad

"Hay que poner los datos en contexto"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió este martes en Córdoba a los datos difundidos por el Indec sobre el aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica en julio, y pidió analizarlos "en contexto".

"El 30% de pobreza es inadmisible, pero veníamos de un número mucho más alto", sostuvo el funcionario durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Agregó que lo relevante es que "la Argentina cambió el rumbo, de una economía estancada a una que crece de manera sostenida".

Sobre la caída de 2,9% de la actividad en julio respecto de junio —mes en el que había subido 0,3% tras una revisión a la baja del dato inicial de 0,8%—, el ministro planteó una explicación vinculada al mercado energético: según su hipótesis, los empresarios podrían haber postergado sus programas de producción por los precios del gas, corriéndolos para más adelante.

"No se dejen marear ni confundir. La Argentina no crecía hace 12 años y con Javier Milei habrá cuatro años de crecimiento seguidos", afirmó. Sobre la desaceleración del ritmo de crecimiento, señaló: "Estamos entrando en un proceso electoral; los argentinos son precavidos. No hay que sobreponderar los datos, hay que entender la dinámica".

Empleo, monotributo e ingresos

Al hablar sobre el mercado laboral, Sturzenegger sostuvo que se crearon 500.000 puestos de trabajo y que el desempleo se mantiene prácticamente constante. Reconoció que hay menos empleo formal y más trabajadores independientes bajo el monotributo, pero atribuyó esa tendencia a un proceso que "se aceleró desde la pandemia" y no al actual gobierno.

Como ejemplo, mencionó una conversación con un periodista que le habló de la crisis de la avícola Tres Arroyos y, a la vez, le contó que buscaba un empleado y recién pudo contratarlo en la novena entrevista, porque los primeros ocho candidatos rechazaron la propuesta.

El ministro también afirmó que los ingresos de los trabajadores independientes "son casi los mismos que los de los formales" y pidió no caer en "el cliché" de sostener lo contrario. "Hay un mercado laboral que se flexibilizó de hecho. Nosotros hicimos la ley de modernización laboral para atraer la formalización", dijo.

Vaca Muerta, desregulación y maquinaria agrícola

Sturzenegger comparó el potencial energético argentino con el modelo de Arabia Saudita, al señalar que la industria petrolera emplea directamente a una proporción reducida de la fuerza laboral, pero genera recursos con efecto multiplicador sobre otros sectores de la economía.

Insistió en que son los actores privados quienes deben aprovechar las oportunidades del nuevo esquema económico: "Con mayor estabilidad, podrán concentrar más recursos y atención en decisiones productivas, inversiones y expansión". Sumó que la desregulación del mercado de capitales amplía las alternativas de financiamiento.

Como ejemplo de desregulación, citó la apertura a la importación de maquinaria agrícola usada, una medida que —según dijo— benefició a los productores pero generó rechazo entre las empresas del sector. "Hacían lobby para que se impidiera la importación de maquinaria, no de maquinaria agrícola. Lo digo porque me he reunido con ellos", relató.

El ministro remarcó que el país tiene condiciones para convertirse en una potencia en agro, energía, minería, economía del conocimiento e inteligencia artificial, y cerró afirmando que el Gobierno cumple lo que Milei prometió: equilibrio de las cuentas públicas, libertad económica, desregulación y defensa de los derechos de propiedad.