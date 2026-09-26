Corrientes crece en yerba mate, pero el productor pierde

Corrientes aumentó su participación en la producción de hoja verde de yerba mate y llegó al 20% del total procesado en el país durante el primer semestre de 2026, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el complejo yerbatero. Misiones, en tanto, redujo su peso al 80%.

El cambio se da en un contexto de caída de la rentabilidad de los productores, volatilidad de precios y mayor concentración industrial.

En 2025, Misiones tuvo su participación más baja de los últimos cinco años (83,2%), mientras Corrientes llegó al 16,8%, su máximo para ese período. En el primer semestre de 2026 esa participación correntina subió al 20%, frente al 17,4% de igual tramo de 2025.

Menos producción en todo el país

El crecimiento relativo de Corrientes ocurre mientras el volumen total de producción se contrae. En 2024 se procesaron 987,1 millones de kilogramos de hoja verde, el mayor registro anual en cinco años. En 2025 la cifra cayó a 889,3 millones, un 9,9% menos.

En el primer semestre de 2026 se procesaron 417,5 millones de kilogramos, un 7,2% menos que en igual período de 2025 y 25,9% por debajo del primer semestre de 2024. El volumen quedó 11% debajo del promedio de los últimos siete primeros semestres (2019-2025).

El CEPA atribuye la baja de 2025 a la enfermedad del rulo y, sobre todo, al deterioro de la rentabilidad del productor.

Una estructura desigual entre provincias

La cadena yerbatera muestra una fuerte asimetría industrial: Misiones tiene 86 operadores entre pymes, cooperativas y empresas familiares, mientras que Corrientes concentra apenas seis empresas.

En toda la cuenca productiva hay unos 12.000 pequeños productores, 228 secaderos registrados y 105 industrias molineras y fraccionadoras, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La concentración se profundiza en la comercialización:

Las diez primeras empresas del mercado reúnen el 76,8% del total.

Las tres principales —Cooperativa Colonia Liebig, Las Marías y La Cachuera— explican el 49,5% de la producción industrial.

Entre las principales marcas hay firmas de Corrientes, Misiones y Córdoba. El crecimiento de las empresas correntinas se da en paralelo a una pérdida de peso relativo del conjunto de operadores misioneros, más numerosos pero con una estructura industrial más atomizada.

El precio al productor, en el centro del conflicto

La desregulación del sector modificó las condiciones de negociación entre productores, secaderos e industrias y generó una fuerte volatilidad en el precio de la hoja verde. El DNU 70/2023, del 20 de diciembre de 2023, le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios de referencia y de intervenir para equilibrar oferta y demanda.

En abril de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el amparo que suspendió esos artículos del decreto. El Poder Ejecutivo apeló y, según el informe, la causa sigue en la Corte Suprema sin movimientos desde junio de 2024.

El precio pagado al productor osciló fuerte en ese período:

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 quedó congelado.

En mayo de 2025 se acordó llevarlo a $305 por kilo, frente a los $250 de abril, pero el valor duró apenas un mes.

En diciembre de 2025 cayó a $180 por kilo, un 41% menos que en mayo , mientras la yerba en góndola rondaba los $4.892.

, mientras la yerba en góndola rondaba los $4.892. En 2026 hubo recuperación parcial: de $220 en marzo pasó a $250 en abril y mayo, y a $280 en junio, todavía 8,2% por debajo de lo acordado en mayo de 2025.

En junio de 2026, el productor recibió apenas el 16,1% del valor de un kilo de yerba vendido en góndola. El promedio del primer semestre, 13,3%, fue el más bajo desde 2019 para ese período.

Costos que superan lo que cobra el productor

Una estimación del INYM ubicó en $424 el costo de producir un kilo de hoja verde, sin impuestos ni rentabilidad. Con el precio máximo de $280 pagado en junio, la diferencia ya era de al menos $144 por kilo.

Una actualización de julio de 2026 llevó ese costo a $473,70 por kilo ($201,21 de producción en planta y $245,48 de cosecha y transporte). Frente a los $280 pagados en junio, la brecha llegó a $193,70 por kilo, el 69,2% del valor recibido por el productor.

El informe describe así una de las principales tensiones del sector: Corrientes gana terreno tanto en materia prima como en industrialización, pero el productor primario sigue recibiendo una porción reducida del valor que el producto alcanza en las góndolas.