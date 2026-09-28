Anthropic prepara su salida a bolsa con costos crecientes

Un prospecto que anticipa la oferta pública

Anthropic, la empresa desarrolladora del chatbot Claude, presentó un prospecto para su eventual salida a bolsa que expone tanto sus planes de expansión como el ritmo acelerado de sus costos.

El documento, elaborado de cara a una potencial oferta pública inicial (IPO), describe una visión ambiciosa sobre el desarrollo de inteligencia artificial a gran escala por parte de la compañía, que compite directamente con OpenAI en el mercado de modelos de lenguaje.

Costos en alza

Según el prospecto, los gastos de la empresa se dispararon en el último período, un patrón habitual entre las compañías que entrenan grandes modelos de IA, dado el costo intensivo en infraestructura de cómputo, chips y capacidad de los centros de datos que requiere ese proceso.

La presentación de este tipo de documentos suele ser un paso previo indicativo de que una compañía avanza hacia una cotización pública, aunque no confirma una fecha ni los términos definitivos de la operación.

Contexto de la compañía

Anthropic fue fundada por exempleados de OpenAI y se posicionó como una de las startups de inteligencia artificial mejor valuadas del mercado, con rondas de inversión multimillonarias que atrajeron a fondos y grandes tecnológicas interesados en el desarrollo de modelos avanzados de IA.

La empresa no realizó comentarios adicionales sobre el contenido específico del prospecto ni sobre los plazos que manejaría para una eventual cotización en bolsa.