Messi compró la casa lindera a su mansión en Florida

Una nueva propiedad junto a su residencia

Lionel Messi sumó otra propiedad a su patrimonio inmobiliario en el sur de Estados Unidos. Pagó 8 millones de dólares por la casa ubicada exactamente al lado de la mansión donde vive con Antonela Roccuzzo y sus hijos en Fort Lauderdale.

La operación se realizó a través de Sadani LLC, la misma sociedad que figura como titular de su residencia principal, administrada por Alfonso Nebot Armisen, banquero español y gestor patrimonial vinculado al futbolista.

Características de la propiedad

La vivienda está en 71 Compass Lane, dentro de Bay Colony, un barrio cerrado con canales y salida directa al agua. Fue construida en 1977 y tiene:

712 metros cuadrados cubiertos

Terreno de más de 1.600 metros cuadrados

Seis dormitorios y seis baños completos, más un toilette

Piscina y 49 metros de frente al agua con muelle privado

Los vendedores fueron Michael y Michelle Nelson, que habían comprado el inmueble en 2013 por 2,7 millones de dólares.

Inversión total en el barrio

Esta compra se suma a la mansión principal que Messi adquirió en septiembre de 2023 por 10,7 millones de dólares, ubicada en 91 Compass Lane. Entre ambas propiedades, el futbolista acumula más de 1.680 metros cuadrados cubiertos y cerca de 100 metros lineales de frente al agua.

La inversión inmobiliaria total en la zona desde su llegada al Inter Miami asciende a 18,8 millones de dólares.

Por ahora no hay información pública sobre si planea unificar los terrenos o realizar reformas. La ubicación, en una calle sin salida dentro de un barrio con fuerte custodia, es un dato que se asocia habitualmente a la búsqueda de mayor privacidad para el futbolista y su familia.