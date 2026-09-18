Colonia Liebig y Goya, a la final nacional de robótica

Dos equipos correntinos avanzan de ronda

En el Centro Tecnológico de La Unidad se disputó la semifinal provincial de la Copa Robótica Educabot 2026, con la participación de 20 equipos de escuelas técnicas de distintas localidades de Corrientes.

El primer puesto quedó en manos de "Yerboot#5", de la Escuela Técnica Eugenia Elma Moros de Colonia Liebig. El segundo lugar fue para "Surubyte", de la Escuela Técnica Francisco Pinaroli de Goya.

Ambos equipos clasificaron a la instancia final, que se realizará el 25 y 26 de septiembre y funciona como antesala a la preparación para el FIRST Global Challenge 2027, que se disputará en Corea del Sur.

Cómo fue la competencia

De la jornada participaron más de 120 estudiantes de entre 15 y 18 años, provenientes de distintos puntos de la provincia. Los 20 equipos estuvieron integrados por cinco alumnos y un mentor cada uno, en representación de 10 instituciones educativas correntinas.

Durante meses de formación y preparación, los estudiantes desarrollaron prototipos que presentaron ante jurados en esta instancia semifinal.

Entre los detalles técnicos, Joaquín Piriz, del equipo de Goya, explicó que construyeron "una especie de pinza con un diseño de surubí" —en alusión al pez asociado al concurso de pesca de esa ciudad— utilizando principalmente palitos de madera y dos servomotores. Su compañero Lucas Montenegro destacó la experiencia de participar y señaló que notó "muchas habilidades y potencial" en el resto de los equipos.

La palabra de las autoridades educativas

La ministra de Educación de la provincia, Ana Miño, participó del cierre de la jornada y alentó a los estudiantes a continuar en ese camino de formación tecnológica.

Por su parte, la subsecretaria de Contenidos Audiovisuales del Ministerio de Educación, Paula Buontempo, confirmó que los dos equipos finalistas competirán la semana próxima en Neuquén y remarcó el trabajo en equipo y la resolución de problemas que exhibieron los estudiantes durante la competencia.

Las docentes Teresa Mariño y Marta Sendra, encargadas de la organización, explicaron que la preparación incluyó capacitaciones específicas basadas en los manuales de juego de la competencia, con el objetivo de garantizar un desarrollo transparente y equitativo para todos los participantes.