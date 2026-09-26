Apartan a un policía acusado de pedir una coima en Corrientes

Un video expuso el reclamo de dinero

La Policía de Corrientes confirmó que apartó de la fuerza a un efectivo de Seguridad Vial señalado por presuntas irregularidades durante un control vehicular en el acceso al puente General Manuel Belgrano.

La decisión se tomó después de que se difundiera en redes sociales un video del procedimiento, grabado por un turista brasileño que habría usado anteojos con cámara incorporada.

Qué dice la denuncia

Según la denuncia del turista, el policía le habría pedido $300.000 y le advirtió que, si no pagaba en el momento, en el puesto de control fijo le cobrarían $340.000.

A partir de esa denuncia y la repercusión del video, el Ministerio de Seguridad de Corrientes dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos. El efectivo quedó en situación de revista pasiva mientras se desarrollan las actuaciones administrativas y judiciales.

La Policía provincial no informó la identidad del agente investigado.

La respuesta institucional

Desde la fuerza señalaron que las actuaciones continúan en curso y reafirmaron su compromiso con la legalidad y la transparencia en el desempeño del personal policial. Hasta el momento no trascendió una versión pública del efectivo apartado.