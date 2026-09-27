YPF subió sus combustibles por la crisis en Medio Oriente

YPF aplicó desde el sábado un aumento del 1% en todos sus combustibles, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente que impactó en el precio internacional del petróleo. La decisión se da en el marco de la política de congelamiento de precios que la compañía había impulsado desde abril.

Según explicó la petrolera estatal, la medida busca sostener el consumo en un contexto de caída sostenida de la demanda, particularmente en el interior del país. Corrientes figura entre las provincias con mayor retroceso en el consumo de combustibles durante agosto.

Por qué sube el precio

La tensión bélica en Medio Oriente volvió a impulsar al alza el valor del petróleo en los mercados internacionales. Al cierre de operaciones, el barril de Brent superó los USD 104 y el WTI cotizó en USD 93.

YPF sostiene su esquema de "buffer", un mecanismo que —según la compañía— permite evitar el traslado directo de la volatilidad internacional a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda. La empresa también mantiene el sistema de "micropricing", con ajustes diferenciados según zona geográfica, franja horaria y nivel de competencia en cada mercado.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anticipado la posibilidad de nuevos aumentos semanas atrás. En declaraciones a Radio Rivadavia, señaló que si el barril se estabiliza en torno a los USD 100, ese valor terminará trasladándose a los consumidores.

El aumento más bajo del mercado

Pese al ajuste, YPF fue la petrolera que aplicó el menor incremento entre las principales compañías del sector. Shell, Axion y Puma, entre otras, ya habían aplicado subas de entre 2% y 5%, lo que en los hechos representa una ruptura del acuerdo de estabilidad de precios vigente desde mayo.

Aquel acuerdo había surgido tras una suba acumulada de hasta 30% en los combustibles y establecía que los precios se mantendrían estables mientras el barril cotizara por encima de los USD 80, a cambio de sostener esos valores más adelante para equilibrar los flujos de la industria.

Los nuevos valores de referencia de YPF quedaron así:

Nafta súper: de $2.059 a $2.079 por litro

Nafta Infinia: de $2.275 a $2.297

Diésel 500: de $2.155 a $2.176

Infinia diésel: de $2.345 a $2.368

Caída sostenida en las ventas

El consumo de combustibles cayó 2,19% interanual en agosto, mes en el que se despacharon 1.389.254 metros cúbicos entre nafta y gasoil, aunque en la comparación mensual las ventas mostraron una leve mejora del 0,57%.

En lo que va de 2026, el sector solo registró un repunte en enero, con 1.423.721 metros cúbicos comercializados. Desde entonces, acumula siete meses consecutivos de caída, con un retroceso total del 2,4%.